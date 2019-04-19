الأخضر يواصل الاستعداد لمونديال الشباب.. ويواجه جنوب أفريقيا ودياً

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً يوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في أبها، والممتد حتى الـ26 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف خالد العطوي، المدير الفني، والجهاز الفني المساعد والتي بدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبه مران تكتيكي بهدف تطوير الكرات العرضية والتصويب، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ومنح الجهاز الفني للأخضر الشاب اللاعبين راحةً عن التدريبات يوم الجمعة، على أن تستأنف التدريبات يوم السبت تحضيراً لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا ودياً يومي 23 و26 من شهر أبريل الجاري ضمن معسكر أبها.

وسحبت قرعة كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في فبراير الماضي، ووضعت الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.