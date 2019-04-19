الأهلي يبقي على حظوظه الآسيوية بفوز صعب أمام الوحدة

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 3-2، يوم الجمعة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، ضمن المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنعش أهلي جدة آماله في الحصول على مركز آسيوي عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3-2، وكانت المباراة تسير لصالح الأهلي بسهولة بعد أن سجل هدفه الأول عند الدقيقة 17 عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي حول عرضية زميله دجانيني تافاريس بقدمه في شباك الوحدة.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن لاعبه الروماني نيكولاي ستانسيو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+2 بعد تلقيه تمريرة من زميله دجانيني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يتوقف هجوم الأهلي ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47 بعدما حول عرضية زميله سلمان مؤشر برأسه في شباك الوحدة.

وتحسن أداء الوحدة وتمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو بتسجيل هدف تقليص الفرق عند الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء، وتمكن زميله الكونغولي كابونو كاسونغو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 73، وعند الدقيقة 81 ازدادت صعوبة المباراة على الوحدة بعد طرد لاعبه البرازيلي أنسيلمو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي 49 في المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 39 نقطة في المركز السابع.