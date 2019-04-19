الباطن يتمسك بفرصة البقاء ويؤزم وضع القادسية

أنعش الباطن آماله في البقاء موسماً جديداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على مضيفه القادسية 2-صفر، يوم الجمعة، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 28 من المسابقة.

وكان الباطن قريباً من مغادرة الدوري رسمياً، في حال خسر هذا اللقاء وفاز الفيحاء يوم السبت على الفيصلي.

وشهدت المباراة أفضلية للباطن الذي انتظر حتى الدقيقة 51 والتي تمكن فيها البرازيلي كريسيان دا كروز من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء، ورد القادسية وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل، بعدما تلقى مهاجمه هارون كمارا تمريرة متقنة من زميله البرازيلي بيسمارك فيريرا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل القادسية هجومه وأهدر مهاجمه هارون كمارا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ايلتون خوزيه ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي أدريانو فاتشيني الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 86 نجح البرازيلي جوناثان بينيتيز مهاج الباطن من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه أندرس براكا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس الاسترالي جاك دونكان.

وعند الدقيقة 90 أكمل الباطن الوقت بدل الضائع بـ10 لاعبين عقب طرد مدافعه جدعان الشمري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 14.