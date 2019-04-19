الرائد يجتاز أحد بخماسية ويصعد إلى المركز التاسع

فاز الرائد على ضيفه أحد 5 - 1 يوم الجمعة، في المرحلة الثامنة والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد في الدقيقة الخامسة عن طريق البلجيكي لومبو مبويو، ثم عزز صالح الشهري تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة28، قبل أن ينهي عبد الله الشامخ الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50 سجل محمد يحيي مجرشي هدف تقليص الفارق لأحد، ثم أضاف الشهري الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 88 قبل أن يسجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الرائد رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، علما بأنه كان هبط رسميا إلى الدرجة الثانية منذ المرحلة الماضية.