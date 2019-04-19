ديجينيك يلوم الحظ.. ولاعبو النجم: لعبنا على نقاط ضعف الهلال

طالب لاعبو الهلال بغلق صفحة خسارة لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وضرورة التركيز على التحديات الثلاثة الأخرى التي ينافس عليها الفريق.

وتوج النجم الساحلي التونسي بلقب البطولة عقب فوزه على الهلال 2-1، يوم الخميس، في النهائي الذي أقيم على أرضية استاد هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

وقال محمد الشلهوب، قائد الهلال، في تصريحات لبرنامج "في المرمى" بعد اللقاء: بالرغم من حالة الحزن بسبب خسارة اللقب، لكن يجب أن نركز على البطولات المتبقية، لأننا ننافس على التأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا، بجانب الدوري والكأس.

وذكر الحارس علي الحبسي: قدمنا مباراة جيدة خلال مجريات اللعب، وصفحة البطولة انطوت.. وفتحنا ملف الدوري والكأس. وألقى الأسترالي ديجينيك، مدافع الهلال، باللوم على الحظ، وذكر: لم نكن محظوظين خلال اللقاء، لأن كرة واحدة حسمت المباراة.

بدوره، أشار ياسين الشيخاوي، لاعب النجم الساحلي، إلى أن تكتيك النجم حسم اللقاء لمصلحتهم، وقال: الهلال قدم مباراة كبيرة، لكننا لعبنا بطريقة صحيحة.. وخطفنا اللقب في الدقائق الأخيرة.

وذهب زميله، محمد أمين عمر إلى أن الهلال لم يكن منافسا سهلا، لاسيما وأنه يضم أسماء مميزة، مضيفا: وقفنا على نقاط قوة الهلال، ولعبنا على نقاط ضعفه والهجمات المرتدة.

ورأى محمد المثناني أن تتويج النجم جاء في توقيت مهم، خاصة وأنه ينافس على ثلاثة ألقاب. في حين شدد رضا شرف الدين، رئيس النجم التونسي، إلى أن الفريق بذل جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، منوها إلى أن تقنية الفيديو "فار" أخرجته عن طوره.