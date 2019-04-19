"بي بي سي" تشيد بحمدالله بعد تحطيم رقم السومة

أشاد موقع "بي بي سي" البريطاني الشهير بمستويات المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في الموسم الحالي بعد تحطيمه الأرقام القياسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النجم المغربي ومتصدر هدافي المسابقة، قد قاد فريقه لفوز عريض على الفتح بخماسية نظيفة يوم الخميس في الجولة 28، بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما.

وكتب موقع "بي بي سي" على موقعه الإلكتروني: وصل عدد أهداف حمدالله في الموسم الحالي إلى 29 بعد ثنائيته في مرمى الفتح، وبذلك كسر الرقم القياسي الخاص بدوري المحترفين والذي بدأ في عام 2007، عندما وصل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي إلى 27 في موسم 2015 – 2016.

وأضاف الموقع "يتبقى لحمدالله مباراتان لتحطيم الرقم القياسي الوحيد المتبقي في الدوري السعودي والذي يملكه حمزة إدريس، مهاجم الاتحاد السابق، بـ33 هدفا في موسم 1999 – 2000". وذكر الموقع بأن المدرب الفرنسي هيرفي رينار ضم حمدالله لصفوف المنتخب بعد غياب 3 أعوام، إلا أن المهاجم رفض لأسباب عائلية.

ومنذ أن وقع حمدالله مع النصر أواخر أغسطس 2018، لعب المهاجم المغربي 31 مباراة في كل المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 42 هدفا، 29 منها في الدوري وصنع 9 كما هز الشباك في 11 مباراة متتالية معادلاً رقم ويسلي لوبيز، مهاجم الهلال السابق. وفي كأس الملك سجل 12، وواحدا في دوري أبطال آسيا، كما يعد أكثر اللاعبين تسجيلا للرباعيات "السوبر هاتريك"، 4 مرات.