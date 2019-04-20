الكرواتي بوليتش يمنح الفيصلي فوزاً قاتلاً على الفيحاء

منح الكرواتي أنتي بوليتش مدافع الفيصلي فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز القاتل في شباك الفيحاء، في المواجهة التي انتهت 4-3، واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة والتي بدأها الفيصلي بتسجيل هدف السبق بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق لاعبه البرازيلي روجيرو الذي تلقى تمريرة من زميله الكولومبي دييغو كالديرون ليسدد الكرة في الشباك.

ورد الفيحاء سريعاً وتحديداً بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا الذي تابع تمريرة زميله اليوناني تزيوليس ليضع الكرة في الشباك.

وفرض الفيصلي سيطرته ونجح مدافعه الكرواتي أنتي بوليتش بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 16 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي لويس غوستافو برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي روجيرو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان مندش ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح الكولومبي أسبريا من تسجيل الهدف الثاني للفيحاء عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيحاء وانتظر حتى الدقيقة 69 والتي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه السويدي ناهير بيسارا الذي أكمل تمريرة زميله عبدالكريم القحطاني بقدمه في شباك الفيصلي.

وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة حيث كاد لاعب الفيصلي سلطان مندش أن يسجل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع.

وعند الدقيقة 87 سنحت فرصة محققة للفيحاء لتسجيل الهدف الرابع بعدما اخترق لاعبه مهند فلاتة دفاع الفيصلي وواجه المرمى وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها لتعود الى اللاعب عبدالكريم القحطاني الذي سددها خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90+7 تمكن الكرواتي أنتي بوليتش من تسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله سلطان مندش برأسه في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة في المركز السادس، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 28 نقطة في المركز 13.