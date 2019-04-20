النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة الزوراء العراقي

بدأ النصر استعداداته لمواجهة الزوراء العراقي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في العراق.

ويحتل النصر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الزوراء صاحب المركز الثاني.

ووجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في مباراة الفتح الأخيرة بإجراء تدريبات لياقية، فيما أدى اللاعبون الآخرون تدريبات تكتيكية.

وسيلعب النصر مع الزوراء يوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى جدة لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك نهاية الأسبوع.