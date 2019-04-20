الهلال يفقد الكرة مع زوران أكثر من جيسوس

استلم الكرواتي زوران ماميتش دفة الهلال في 30 يناير الماضي، وحقق معه 13 انتصارا وتعادل في 3 وخسر مثلها، في 19 مباراة و4 بطولات مختلفة.

واستلم الكرواتي مهامه مع الهلال وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث جمع معه 23 نقطة من 10 مباريات بعد فوزه في 7 وتعادل في 2، أما عن الهزيمة فكانت وحيدة وحضرت أمام النصر خسر على إثرها الصدارة. والهلال حاليا يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأصفر العاصمي وله مباراة أمام التعاون يوم الاثنين المقبل.

وتظهر أرقام الهلال في الدوري مع المدرب الكرواتي، إحرازه 22 هدفا من 10 مباريات بمعدل وصل لهدفين تقريبا في المباراة الواحدة وهو ذات المعدل مع مدربه السابق جيسوس، لكن من 16 مواجهة، ولم يختلف الأمر بعدد الأهداف التي تلقتها شباكه، فالمعدل تحت قيادة كل المدربين بلغ هدفا واحدا كل 90 دقيقة.

وتبين الأرقام أن اللاعبين حافظوا على معدل تسديدهم على المرمى منذ بداية الموسم وحتى الجولة 27 رغم تغيير القيادة الفنية بعدد وصل إلى 6 في اللقاء الواحد، وبدا واضحا اعتماد مدربي الهلال على سياسة الاستحواذ التي بقيت ثابتة بمعدل 62%.

وبات لاعبو الهلال يخسرون الكرة أكثر تحت قيادة ماميتش بمعدل وصل إلى 106 في المباراة الواحدة مقارنة بـ93 مع جيسوس ولكنهم في الوقت نفسه ينجحون باستعادتها أكثر بـ13 مرة مما كانوا عليها مع المدرب البرتغالي، إذ وصل المعدل في المباريات العشر الأخيرة إلى 89.

وفي البطولة الآسيوية، استطاع المدير الفني الكرواتي أن يحقق الانتصار في أول مباراتين بدور المجموعات، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام استقلال طهران ليتصدر الهلال المجموعة الثالثة بست نقاط وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني، أما عن كأس الملك فكسب الكرواتي مواجهة ربع نهائي أمام الاتفاق وسيلاقي التعاون في نصف النهائي.

وحل زوران وصيفاً لكأس زايد للأندية الأبطال مع الهلال، حيث قاده في 5 مباريات حقق فيها الفوز في 3 وتعادل في واحدة، إلا أنه خسر الأهم في النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.