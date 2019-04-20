بعثة أهلي جدة تصل دبي استعداداً لمواجهة بيرسبوليس

وصلت بعثة أهلي جدة إلى دبي الإماراتية يوم السبت، استعداداً لمباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا أمام بيرسبوليس الإيراني.

وسيلعب الأهلي أمام بيرسبوليس يوم الاثنين بعدما كان خسر لقاء الذهاب في التاسع من أبريل، بهدفين دون رد، حيث يحتل النادي الغربي المركز الأخير بخسارتين أمام النادي الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وفوز وحيد جاء أمام السد القطري.

وستكون هذه المباراة هي الثانية ليوسف عنبر مدرباً للأهلي في فترته الثانية بعدما قاد الفريق لفوز صعب محليا على الوحدة يوم الجمعة، حيث قد سبق ودرب الفريق الغربي بعد إقالة الأرجنتيني بابلو غيدي.