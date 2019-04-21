السميري: سنحافظ على الصدارة الآسيوية

أكد خالد السميري لاعب اتحاد جدة أن فريقه سيقاتل أمام لوكوموتيف الأوزبكي من أجل الاحتفاظ بصدارة مجموعته في منافسات دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب "لوكوموتيف" مساء يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وأوضح السميري في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: اللقاء غاية في الأهمية، سنقاتل من أجل تحقيق الفوز والاحتفاظ بالصدارة. وأشاد لاعب الاتحاد بالمنافس القادم لفريقه، بقوله: لوكوموتيف خصم مميز وقوي، قدم أمامنا مستويات رائعة في المواجهة السابقة، بدليل أننا حققنا الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأكد السميري أن فريقه اعتاد على خوض مباريات تحت ضغوط جماهيرية كبيرة، لافتا إلى أنهم لا يخشون مشجعي النادي الأوزبكي.