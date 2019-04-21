حمدالله ينافس ميسي ومبابي على لقب هداف العالم

يشهد الموسم الحالي تنافساً بين هدافي كبرى الدوريات العالمية لتصدر القائمة التي يحتلها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، كما ينافسه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان حمدالله قد وصل إلى هدفه الـ29 للموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما هز شباك ماكسيم كوفال، حارس الفتح بثنائية يوم الخميس قبل نهاية البطولة بجولتين.

وفي قائمة هدافي الموسم الحالي في جميع الدوريات، بحسب موقع "ترانسفيرماركت" فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر القائمة برصيد 33 هدفاً يليه الجزائري بغداد بونجاح بفارق هدف والمغربي عبدالرزاق حمدالله بـ29 هدفاً، ويأتي من بعده مبابي بـ27 والصربي دوشان تاديتش، مهاجم أياكس، بـ22.

وعلى صعيد عام 2019 بحسب الموقع نفسه، فإن حمدالله يتصدر القائمة متفوقاً على ميسي بفارق هدفين حتى الآن، إذ سجل المغربي 20 هدفاً في بطولات الدوري والكأس وأبطال آسيا، فيما سجل الأرجنتيني 18 هدفاً في الدوري والكأس وأبطال أوروبا في العام الحالي، كما يتواجد دجانيني تفاريس، مهاجم أهلي جدة والرأس الأخضر في قائمة الهدافين للعام الحالي، في المركز 15.

وسبق للسوري عمر السومة مهاجم الأهلي التواجد في قائمة الهدافين لموسم 2015 – 2016، بعدما سجل 25 هدفاً في موسم واحد، حيث وقع ترتيبه حينها في المركز 16 متفوقاً على ليونيل ميسي بفارق هدف واحد آنذاك في القائمة التي تصدرها لويس سواريز بـ40 هدفا مع برشلونة.

وكان حمدالله قد استطاع تحطيم عدة أرقام قياسية دامت لأعوام عديدة في الدوري السعودي، بدءاً من رقم ماجد عبدالله، أيقونة النصر السابقة، وصولاً إلى رقمي مواطنه أحمد بهجا والسوري عمر السومة، حيث يتبقى له رقم قياسي واحد وهو تسجيل أكثر من 33 في بطولة الدوري في موسم واحد والمسجل باسم حمزة إدريس، مهاجم الاتحاد السابق في موسم 1999-2000.