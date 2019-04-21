رفض استئناف الهلال ضد مشاركة العويشير مع أحد

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الطعن المقدم من نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق حول مشاركة عبدالله العويشير حارس أحد في المباراة التي جمعت الفريقين الشهر الماضي، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال، الذي تعادل مع أحد سلبياً في تلك المواجهة، قد احتج على مشاركة العويشير الذي سجل في صفوف النادي المديني هاوياً، لكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج.

وقالت لجنة الاستئناف إنها قبلت احتجاج الهلال شكلاً، لكنها رفضته موضوعاً، نظراً لعدم توفر شروط المادة 1-132 من اللائحة، وأيدت قرار لجنة الانضباط والأخلاق في قرار نهائي غير قابل للاستئناف.