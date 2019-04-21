يوسف عنبر: درسنا بيرسبوليس.. ونريد تحقيق الفوز

أكد يوسف عنبر مدرب أهلي جدة المكلف أن فريقه سيدخل مواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا بهدف تحقيق النقاط الثلاث وتعديل المسار بعد خسارتين تلقاهما في دور المجموعات وضعته في المركز الأخير.

وقال عنبر في المؤتمر الصحافي: نحن جاهزون لخوض المباراة، ولدينا هدف أساسي وهو تحقيق النقاط لاستعادة التوازن، خاصة مع التقارب النقطي بين فرق المجموعة.

وواصل: الفوز الأخير على الوحدة في الدوري أعاد الروح المعنوية لدى اللاعبين، ونأمل أن تنعكس عليهم في المباراة الآسيوية الهامة، كونها من مباريات الست نقاط.

وأتبع: درسنا الفريق الإيراني جيداً خلال الأيام الماضية ونعرف نقاط قوته وضعفه، ورغم الغيابات التي تعاني منها صفوف الأهلي، إلا أنني واثق باللاعبين لتقديم كل ما لديهم في المباراة.