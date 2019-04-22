استقبال مميز لبعثة النصر في النجف العراقية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الاثنين، إلى مدية النجف العراقية، وذلك استعدادا لمواجهة الزوراء على استاد كربلاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وحظيت البعثة بترحيب كبير لدى وصولها، وكان في استقبالها لؤي الياسري، محافظ النجف، ورحب بالبعثة وأكد على عمق العلاقة بين البلدين، كما قدم درعا تذكاريا إلى بندر العتيبي، نائب سفير السعودية في العراق، وإلى عبدالعزيز الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

وتوجه عبدالعزيز الجليل بالشكر إلى محافظ النجف، على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا بأن ذلك لا يستغرب من أبناء العراق.

ويلتقي الفريقان، يوم الثلاثاء، حيث يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يحل الزوراء المركز الثاني "4 نقاط" ، وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

