الاتحاد يفرط في الفوز ويتعادل مع لوكوموتيف

اكتفى اتحاد جدة بنقطة من مواجهته أمام مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بعد تعادلهما 1-1، في المباراة التي احتضنها استاد لوكوموتيف في طشقند، يوم الاثنين، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد والذي كان قريباً من التسجيل مبكراً حينما حول مهاجمه ناصر الشمراني عرضية زميله فهد المولد برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 12 بعدما حول عرضية زميله فهد المولد في شباك أصحاب الأرض.

وانتظر فريق لوكوموتيف حتى الدقيقة 36 والتي شهدت هدف التعادل الذي سجله اللاعب تيمور أبدوخيلوف بعد تلقيه تمريرة من زميله أسكندروف ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى الكرة بالخطأ من الدفاع الأوزبكي ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ولم تتوقف أفضلية الاتحاد وأهدر مهاجمه رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد المولد إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وكاد مهاجم لوكوموتيف أبدوخيلوف أن يسجل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه كرة بالخطأ من الأسترالي ماثيو جورمان ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

ورد الاتحاد سريعاً وكاد لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا أن يسجل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الياسوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع سنحت فرصة خطيرة للاتحاد حينما تلقى مهاجمه فهد المولد تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الياسوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط ليتصدر مؤقتاً، في حين ارتفع رصيد لوكوموتيف إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.