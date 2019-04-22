السومة يتجاوز فيكتور ويصبح هداف الأهلي في آسيا

أصبح السوري عمر السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، بعدما سجل هدفه رقم 15 في مرمى بيرسبوليس الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من النسخة الحالية.

وكسر السومة رقم البرازيلي فيكتور سيموس الذي لعب للأهلي بين عامي 2010 – 2013، وأحرز خلالها 13 هدفاً آسيوياً، منها الهدف الذي أهّل الفريق إلى نهائي نسخة 2012 في شباك الغريم التقليدي اتحاد جدة.

وشارك السومة في جميع نسخ دوري أبطال آسيا منذ انتقاله إلى الأهلي صيف 2014، ما عدا نسخة 2018 التي تم استبعاده منها بسبب الإصابة.

وخاض السومة 20 مباراة مع أهلي جدة في دوري أبطال آسيا حتى مباراة يوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من نسخة 2019، وأحرز خلالها 15 هدفاً.

وفي مشاركته الأولى مع الأهلي بدوري أبطال آسيا عام 2015، خاض السومة 6 مباريات سجل خلالها 5 أهداف منها ثنائية في مرمى نفط طهران في المباراة التي ودع بها الأهلي البطولة من ثمن النهائي.

أما في نسخة 2016 فلعب السومة 3 مباريات سجل خلالها هدفاً واحداً، أما في نسخة 2017 فخاض المهاجم السوري الهداف 7 مباريات أحرز خلالها 5 أهداف.

وغاب السومة عن النسخة الماضية بسبب الإصابة، وفي النسخة الحالية سجل هدفين في مرمى السد القطري، وأحرز هدفي فريقه الأول والثاني في مرمى بيرسبوليس الإيراني ليصبح هداف الأهلي التاريخي في البطولة القارية.