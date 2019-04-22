أعضاء "العمومية" يكشفون سبب عدم المصادقة على تشكيل "الانضباط"

أكد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي، أن قرار رفض المصادقة على تشكيل لجنة الانضباط، خلال الاجتماع الذي عقد، يوم الاثنين، يعود إلى العديد من السلبيات التي تدور حول اللجنة، لاسيما أن هناك أندية ترى أنها ظلمت من قبل الانضباط.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد الكرة، لـ "العربية" يوم الاثنين: النظام ينص على إعادة تشكيل اللجان القضائية وفض المنازعات إلى حين عقد الجمعية العمومية المقبلة، وسيتم إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة أيمن الرفاعي.

وأوضح عبدالرحمن الدايس، رئيس نادي الجندل، أن لأول مرة لم يتم التصويت على قرار تشكيل لجنة الانضباط، وواصل: سيعاد تشكيل اللجنة وطلبنا من الأمانة العامة إرسال الأسماء قبل موعد الجمعية حتى يتم مراجعة السير الذاتية للأعضاء، والتي لم تكن مقنعة ولذلك طلبنا إعادة تشكيل الانضباط.

وأكد صالح الخليفة، رئيس نادي الخلود، أنه لم تكن هناك حالة من الرضا بخصوص التوجهات الجديد لاختيار الرئيس القادم، وقال: أكثر نقطة ضايقتنا تمثلت في أننا لم نحصل على أسماء المرشحين، وكان يجب منحنا الأسماء قبل شهر على الأقل قبل المصادقة عليها. وذهب فيصل مدخلي، رئيس نادي حطين، إلى أن القرارات جيدة وتمت الموافقة عليها ما عدا تشكيل لجنة الانضباط.

ونوه فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، إلى أن هناك من رأى ضرورة تغيير بعض الأسماء وعدم تكرارها، لاسيما أن الأندية ترى أنها ظلمت من قرارات الانضباط، ولذلك أرادوا تشكيل لجنة جديدة.