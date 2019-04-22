النصر يحل ضيفاً على الزوراء.. والهلال يختبر صدارته في الآسيوية

يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الزوراء العراقي على ستاد كربلاء الدولي، في حين يبحث الهلال عن استعادة توازنه حينما يواجه ضيفه استقلال طهران الإيراني، يوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويخوض النصر اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الزوراء العراقي الباحث عن التعويض.

ونجح النصر في تحقيق فوزه الأول في هذه النسخة بعدما هزم ضيفه الزوراء العراقي 4-1، في المرحلة الماضية ليبقي آماله قائمة في التأهل.

وستكون هذه المباراة صعبة للغاية على النصر لاسيما وأن مدربه البرتغالي روي فيتوريا قرر استبعاد الرباعي الأجنبي الحارس الأسترالي براند جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليخوض هذا اللقاء بلاعبيه البدلاء.

ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز الأخير برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن الزوراء صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يسعى الزوراء إلى تعويض خسارته أمام النصر واستغلال عاملي الأرض والجمهور لاسيما وأن فوزه سيقربه كثيراً من التأهل خاصة في حال خسر الوصل الإماراتي أمام ذوب آهن الايراني.

وعلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يبحث الهلال عن استعادة توازنه والمحافظة على صدارته حينما يواجه استقلال طهران الإيراني.

وتلقى الهلال خسارته الأولى في هذه النسخة على يد استقلال طهران 2-1 في المرحلة الماضية ليبقى في الصدارة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري والاستقلال.

ويأمل الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال في أن لا يؤثر عامل الإرهاق على اللاعبين لاسيما بعد خوضهم نهائي البطولة العربية يوم الخميس الماضي والذي خسره أمام النجم الساحلي التونسي 2-1.

ويعلم الهلاليون أن الفوز سيقربهم كثيراً من التأهل في حين أن الخسارة قد تبعد الفريق الى المركز الثالث وهو ما سيزيد من الضغوطات على الفريق في مواجهاته المقبلة.