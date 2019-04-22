ثنائية السومة تعيد أهلي جدة إلى الانتصارات الآسيوية

قاد السوري عمر السومة فريقه أهلي جدة إلى استعادة نغمة الانتصارت عقب تسجيل هدفي الفوز في شباك بيرسبوليس الإيراني، في المواجهة التي انتهت 2-1، واحتضنها استاد آل مكتوم بمدينة دبي الاماراتية، في المرحلة الرابعة صمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي باستعادة توازنه عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني لتصبح حظوظه قوية في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وظهر أهلي جدة بمستوى مغاير عن لقاء الذهاب حيث فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة حينما سدد مهاجمه دجانيني تافاريس كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 30 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل هدف السبق عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالرحمن غريب.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للاعب الأهلي عبدالرحمن غريب حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله دجانيني تافاريس ليسدد الكرة إلا أنها غالطت الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء بيرسبوليس الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه علي بور الذي تلقى تمريرة من زميله سياماك نيماني ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

ووضح اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً كبيراً بوجود الثلاثي عبدالرحمن غريب ودجانيني تافاريس لاستغلال اندفاع الضيوف.

وكاد السومة أن يسجل الهدف الثاني للأهلي بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس علي رضا الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة نجح السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الايراني علي رضا.

وعند الدقيقة 90+3 سجّل المدافع شجاع خليل زاده هدف بيرسبوليس الوحيد بعدما حول عرضية زميله سياماك نيماني برأسه في شباك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط وبقي بيرسبوليس على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الأخير.