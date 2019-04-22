فيتوريا: نركز على الدوري والكأس ولا نستهين بالآسيوية

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، أن الفريق يطمح لتحقيق النقاط الثلاث في مواجهته أمام الزوراء، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي، يوم الاثنين، قبل اللقاء: لا يمكن أن يشارك نفس اللاعبين في كل المباريات، لأننا نتواجد في ثلاث بطولات مختلفة، وتركيزنا أكثر على الدوري وكأس الملك، لكننا نحضر لبطولة آسيا ليس من أجل المشاركة فقط.

وأضاف: مشاركتنا بلاعبين مختلفين لا يعني أننا نستهين بدوري أبطال آسيا، نحن نمنح الثقة لكل لاعبينا، ويجب أن نقدم لهم الثقة في بطولات مهمة وليس في مباريات ودية.

وأشار فيتوريا إلى أن نتيجة المباراة الماضية لا تهمه، بعدما فاز النصر برباعية مقابل هدف على الزوراء، مختتما حديثه بـ : هذه مباراة جديدة وسندخلها بتركيز خاص ومن أجل الفوز.

بدوره، أوضح عبدالله آل سالم، لاعب النصر، أن معظم اللاعبين شاركوا في مباريات عديدة، ويمتلك الفريق القدرة على تقديم الأفضل، وواصل: نعرف الجماهير العراقية وشاهدنا مباراتهم أمام الزوراء، وسبق وشاركنا في مباريات جماهيرية، ويجب على لاعبي الأندية الكبيرة أن يكونوا جاهزين لكل الأجواء.