8 أندية تتصارع على البقاء في الدوري السعودي

تنحصر المنافسة بين الهلال والنصر قبل جولتين من إسدال الستار عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن في صراع الهبوط فقد ودع أحد المسابقة رسميا قبل أسبوع ويبقى الباطن الأقرب لمرافقته رغم انتصاره الأخير على القادسية بهدفين دون رد.

ويحتل الباطن، 25 نقطة، المركز ما قبل الأخير ويستقبل أحد في الجولة المقبلة قبل أن يسافر لمواجهة النصر في الجولة الأخيرة، إذ يتحتم عليه الفوز في المواجهتين بعدد وافر من الأهداف دون أن يدخل مرماه أي هدف لحجز المقعد 13، الذي يسمح له بلعب مباراة الملحق ذهابا وإيابا ضد رابع الدرجة الأولى لمعرفة مصيره.

وفي المركز 14، يقع القادسية برصيد 27 نقطة، ويحتاج لـ6 نقاط في آخر مواجهتين أمام مضيفه الوحدة وضيفه الحزم وانتظار نتائج منافسيه من أجل معرفة إن كان سيضمن بقاءه أو خوض مباراة الملحق أو الهبوط المباشر إلى الدرجة الأولى.

وبعد خسارته على ملعبه في الجولة الماضية أمام الفيصلي، استقر الفيحاء في المركز 13 برصيد 28 نقطة، حيث يحتاج بدوره لفوزين في آخر جولتين على الرائد أحد منافسيه المباشرين على البقاء قبل أن يستضيف على ملعبه الوحدة، وهي 6 نقاط قد تجنبه الهبوط وربما تقوده لخوض الملحق بحسب نتائج بقية الأندية المنافسة.

ويستقبل الحزم، 30 نقطة في المركز 12، النصر المنافس على اللقب في الجولة المقبلة قبل أن يسافر لمواجهة القادسية منافسه على البقاء، فوزان يضمنان استمراره، أو انتصار وتعادل قد يقودانه لخوض الملحق.

وفي المركز 11 يقع الاتحاد برصيد 31 نقطة، وهو بحاجة لثلاث نقاط في مباراتيه المتبقيتين أمام الفتح وأحد لضمان البقاء دون انتظار نتائج المباريات الأخرى، ويأتي بعده الاتفاق صاحب المركز 10 برصيد 33 نقطة معني أيضا بالهبوط المباشر، إذا خسر آخر مواجهتين، الأولى على ملعبه ضد الهلال و الثانية أمام الأهلي بجدة، وفي المركز 9 يقع الرائد بحوزته 34 نقطة، يحتاج لنقطة من مباراتيه أمام ضيفه الفيحاء ومضيفه الفتح ليضمن بقاءه بعيدا عن حسابات الملحق.