روي فيتوريا: لن نجعل كثرة البطولات سبباً لـ"الدراما"

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن الفريق أظهر شخصيته الحقيقية، واستطاع قلب النتيجة بعد فوزه على الزوراء العراقي بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ليصعد النصر إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: لا يمكن أن نجعل كثرة البطولات سببا للدراما وجعلها حجة لنا، لدينا بطولات عديدة وتفاصيل بسيطة وهي التي تصنع الفارق.

وأضاف: نفكر في المباراة القادمة، كونها الأهم، ولدينا فريقا متكاملا وليس 11 لاعبا، وكنا مضطرين لتوزيع الحمل ما بين اللاعبين في مختلف البطولات.

وأشار فيتوريا إلى أن لاعبي النصر نجحوا في استغلال الفرص التي لاحت لهم، ووصف المستوى بالعالي وأكد على أهمية مواصلة تقديم ذات المستوى، وزاد: البطولة القارية فرصة لإظهار أفضل مستوى لكل لاعب.

بدوره، رأي يحيى الشهري أن المباراة كانت صعبة، لاسيما وأن النصر لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه تمكن فيما بعد من التحكيم بمجريات اللعب، وأردف: سعداء بالحضور الجماهيري في المباراة، ونتمنى أن لا تكون زيارتنا الأخيرة للعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي منح الشهري نجومية اللقاء بعد المستوى اللافت الذي قدمه.

ويتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف ذوب آهن الإيراني "10 نقاط".