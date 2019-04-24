أخضر الشباب يكسب تجربة جنوب أفريقيا

تغلب المنتخب السعودي للشباب على ضيفه الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة الودية التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يوم الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2019 التي ستقام في بولندا أواخر مايو المقبل.

وسجل عبدالمحسن القحطاني هدف المباراة الوحيد بعد مرور 26 دقيقة من بداية المباراة التي دخلها المدرب خالد العطوي بتشكيلة مكونة من نواف الغامدي في حراسة المرمى، وحازم الزهراني، وخليفة الدوسري، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وصافي الزقرتي.



وتضم المجموعة التي وقع بها المنتخب السعودي كلاً من بنما وفرنسا ومالي، على أن تنطلق البطولة في 23 مايو المقبل.

