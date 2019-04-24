ماركا: السعودية تخطط لاستضافة كأس السوبر الإسباني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وجود مفاوضات بين السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، لاستضافة النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر في السعودية بداية من يناير 2020 ولمدة 6 سنوات.

وقام اتحاد القدم الإسباني بتغيير نظام بطولة كأس السوبر، بحيث تلعب خارج إسبانيا في شهر يناير من كل عام بطريقة البطولة الرباعية المصغرة، حيث لن تكون قاصرة على بطلي الدوري والكأس بل ستضم فريقين آخرين لإقامة بطولة رباعية مصغرة ستقام خارج إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء: يتفاوض الاتحاد الإسباني مع السعودية لاحتضان السوبر الإسباني خلال السنوات الست المقبلة.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني "13 مرة"، وكانت المرة الأولى التي يتوج فيها الفريق الكاتالوني في 1983، وبعدها بـ 8 أعوام حصل على اللقب الثاني في 1991، ثم في 1992و 1994، و1995.

وغاب برشلونة لمدة 9 أعوام دون تحقيق البطولة ليعود مرة أخرى ويتوج بها في 2005 و 2006 و2009 و2010 و2011 و2013، إلى جانب نسختي 2016 و2018.

يليه ريال مدريد الحاصل على 10 ألقاب، وتوج نادي العاصمة الإسبانية بكأس السوبر 3 مرات متتالية في 1988، 1989، 1990، ثم فاز بها مرة أخرى في 1993، و1997.

وعاد للفوز بالسوبر في 2001، و2003، و2008، و2012، وآخر بطولة فاز بها كانت نسخة 2017.

ووقعت الهيئة العامة للرياضة السعودية عقدا مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمدة 3 سنوات لاستضافة السعودية لمباراة السوبر الإيطالي حتى 2021، وتوج يوفنتوس باللقب للمرة الثامنة بعد فوزه على غريمه ميلان بهدف دون مقابل عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي احتضنتها جدة في يناير الماضي.

كما استضافت السعودية لقاء البرازيل والأرجنتين أواخر العام الماضي في بطولة "سوبر كلاسيكو"، وكسبها المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل.