لقاء محتدم بين الهلال والتعاون في نصف نهائي الكأس

سيكون السباق محتدماً بين الهلال وضيفه التعاون للوصول إلى نهائي كأس الملك، حينما يلتقيان يوم الجمعة على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ويدخل الهلال المباراة بحال أفضل مما كان عليه في الفترة السابقة، حيث يأمل الفريق إلى استعادة توازنه عقب المستويات المنذبذبة التي قدمها في مبارياته السابقة.

وفشل الهلال في تحقيق لقبه العربي الخامس حينما خسر أمام النجم الساحلي 2-1 في نهائي كأس زايد للأندية العربية والذي أقيم يوم الخميس الماضي في مدينة العين الإماراتية.

ونجح الهلال بتلمس طريق العودة للانتصارات، بعدما قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا عقب فوزه يوم الثلاثاء الماضي على استقلال طهران الإيراني، بهدف لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو.

وقرر الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال أن يريح بعض لاعبيه الأساسيين عن المواجهة تحضيراً لمواجهته أمام التعاون في الدوري والتي ستقام يوم الاثنين المقبل، حيث لن يشارك الثنائي الفرنسي بافتيمبي غوميز والبيروفي كاريو وسالم الدوسري، بسبب الإصابة، في حين سيكون الإسباني ألبرتو بوتيا ومحمد البريك ومحمد كنو وكارلوس إدواردو على دكة البدلاء.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الدرع "درجة ثانية" 9-صفر في دور 64، وفاز على مضيفه هجر "درجة أولى" بثلاثية نظيفة في دور 32، وتغلب بصعوبة على ضيفه الفيصلي 3-2 في الدور ثمن النهائي، وفاز على مضيفه الاتفاق 3-2 في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يسعى التعاون لتكرار إنجازه عام 90 حينما وصل لنهائي كأس الملك وخسر من النصر في المباراة الختامية 2-صفر.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 49 وبفارق الأهداف عن الأهلي الرابع، مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الهلال يوم الاثنين المقبل.

وسيدخل البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب التعاون بكامل لاعبيه يتقدمهم هداف الفريق الكاميروني ليندر توامبا والذي يخوض لقاءه الأول أمام الهلال حيث لم يشارك في مباراة الفريقين الدور الأول بسبب الايقاف.

ووصل التعاون إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه العدالة "درجة أولى" بهدف نظيف في دور 64، وتخطى النهضة "درجة أولى" بسداسية نظيفة في الدور 32، وأقصى ضيفه الشباب بفوزه بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي، قبل أن يهزم ضيفه الوحدة في الدور ربع النهائي بذات النتيجة.