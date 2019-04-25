ماجد العريني رئيساً للجنة الانضباط والأخلاق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، إعادة تشكيل اللجنة برئاسة ماجد العريني، خلفاً لأيمن الرفاعي الذي لم تصادق عليه الجمعية العمومية في الأسبوع الماضي.

وسيكون ماجد العريني رئيسا للجنة الانضباط، فيما يستولى عيسى العيسى منصب نائب الرئيس، وفيصل الداود وطلال القحطاني وعبدالعزيز العريفي، أعضاءً للجنة.

ويحمل العريني شهادتي ماجستير وبكالوريوس في القانون، من جامعتي ساوثرن ميثوديست الأميركية في عام 2012، وجامعة الملك سعود في الرياض بعام 2004.

وسبق للعريني أن عمل في عدة مناصب، منها محام ومستشار قانوني في مكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة والاستشارات القانونية بين عامي 2004 و2007، ومحام ومستشار قانوني في مكتب كدسة للمحاماة والاستشارات القانونية بين 2007 و2008، وشركة ماجد العريني للمحاماة والاستشارات القانونية في عام 2015، كما شارك في دراسة مشروع خصخصة السكك الحديدية، وفي رصيده 15 عاما من الخبرة في المحاماة والاستشارات القانونية.