اتحاد جدة وجهاً لوجه أمام النصر في قمة رد الاعتبار

تتجه الأنظار يوم السبت صوب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه النصر، في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

ويخوض الاتحاد اللقاء وهو منتشي أمام النصر لأول مرة بعدما كسر عقدةً مدتها 7 أعوام لم ينجح في إلحاق الهزيمة بأصفر العاصمة، إلا أنه نجح مطلع هذا الشهر بالفوز عليه بالرياض.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب المستويات المميزة التي قدمها الفريق في الدوري وبمسابقة دوري أبطال آسيا.

ونجح الاتحاد في تجاوز أزمته بعدما ابتعد قليلاً عن شبح الهبوط الذي لازمه طوال هذا الموسم بتحقيقه ثلاث انتصارات في آخر ثلاث مواجهات في الدوري. ويُمني الاتحاديون النفس في أن يكون ختام موسمهم بعكس بدايته حينما خسر كأس السوبر، حيث يسعى للمحافظة على لقبه.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه على مضيفه الجبيل 3 - 1 في دور الـ64، وفاز بصعوبة على مضيفه الوشم 2 - 1 في دور الـ32، وفاز على مضيفه التقدم بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي، وأقصى ضيفه الباطن بفوزه 4 - 3 في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل يبحث النصر عن رد اعتباره أمام الاتحاد والذي ساهم بفقدانه الصدارة بعدما هزمه 3 - 2 ليمنحها لغريمه التقليدي الهلال في المرحلة قبل الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعبه المغربي نور الدين أمرابط والذي غاب عن آخر لقاءين للفريق بالدوري بسبب الإصابة.

وكان فيتوريا قد آراح لاعبيه الأساسيين والأجانب المسجلين في قائمة الفريق الآسيوية وهم الحارس براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الهلال، حيث سيتواجد الحارس وليد عبدالله بحيث يتسنى له الاستفادة من السبعة أجانب كلاعبين أساسيين وهم البرازيليين مايكون وجوليانو وبيتروس والنيجيري أحمد موسى والمغربيان نور الدين مرابط وعبدالرزاق حمدالله.

ووصل النصر إلى هذه المباراة عقب فوزه على مضيفه الجندل "درجة ثانية" بسداسية نظيفة في دور الـ64، وفوزه على ضيفه الأنصار "درجة أولى" بخماسية نظيفة في دور الـ32، واكتسح الفيحاء 6 - صفر في الدور ثمن النهائي، وفاز على ضيفه الجيل برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي.