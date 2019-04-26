التعاون يسحق الهلال بخماسية ويبلغ نهائي كأس الملك

لقن فريق التعاون مضيفه الهلال درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - صفر، يوم الجمعة، ليصعد للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس الملك.

وتقدم التعاون بهدف سجله ساندرو مانويل في الدقيقة 19، وأضاف عبد الفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم سجل سيدريك اميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم سجل ليندر تاومبا الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يختتم إبراهيم الزبيدي أهداف التعاون في الدقيقة 86.

ويلتقي التعاون في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين اتحاد جدة والنصر، المقرر إقامتها يوم السبت.

ويستعد التعاون والهلال لمواجهة بعضهما بعضا مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأهل التعاون للدور قبل النهائي هذا الموسم، بعد فوزه على العدالة 1 - صفر في دور الـ64 ثم الفوز على النهضة 6 - صفر في دور الـ32 ثم الفوز على الشباب 3 - صفر في دور الستة عشر ثم الوحدة 3 - صفر.

في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بفوزه على الدرع 9 - صفر في دور الـ64 ثم الفوز على هجر 3 - صفر في دور الـ32، وفي دور الستة عشر تغلب على الفيصلي 3 - 2 ثم الفوز على الاتفاق 3 - 2 في دور الثمانية.