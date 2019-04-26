زوران يعرّض الهلال للخماسية الأولى منذ 15 عاماً

تعرض الهلال مع الكرواتي زوران إلى أسوأ نتيجة له في آخر 15 عاماً بعدما خسر بخماسية نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي كاس الملك.

وخسر الهلال بنتيجة ثقيلة أمام التعاون يوم الجمعة في نصف نهائي كأس الملك بخماسية نظيفة تعاقب على تسجيلها ساندرو مانويل وعبدالفتاح آدم وسيدريك أميسي ولياندر توامبا وإبراهيم الزبيدي.

وتعد هذه الخماسية هي الأولى التي تهز شباك الهلال منذ المربع الذهبي لموسم 2003 – 2004، عندما سجل أهلي جدة خمسة أهداف لهدف، والتي سبقها خسارته من الشارقة بالنتيجة نفسها بأسبوع واحد.

وتعتبر خسارة الهلال تحت قيادة زوران، بفارق 3 أهداف أو أكثر هي الأولى للفريق في الأعوام السبعة الأخيرة، حينما تلقت شباكه 4 أهداف من أولسان هيونداي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لعام 2012 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض. وفي بطولة كأس الملك، تعود آخر مرة خسر الهلال فيها بفارق 3 أهداف إلى عام 2011 عندما هز اتحاد جدة شباكه 3 مرات في كأس الملك.

ومنذ قدوم زوران للهلال أواخر يناير الماضي، درب الفريق في 10 مباريات دورية تعادل في 2 مع الوحدة وأحد، فيما خسر الصدارة أمام النصر في الجولة 25.

وفي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال قاد الفريق في 5 مباريات، فاز في الأولى على الاتحاد السكندري وتعادل إيابا، قبل أن يهزم أهلي جدة ذهابا وإيابا في نصف النهائي، ويخسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

وفي بطولة كأس الملك، درب زوران الفريق في الدور ربع النهائي أمام الاتفاق، حينها فاز الفريق في الأشواط الإضافية بأربعة أهداف لثلاثة قبل أن يودع البطولة بخماسية نظيفة من التعاون.