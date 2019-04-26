سوموديكا: الدوري السعودي أقوى من الروماني "7 مرات"

دافع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، عن مواطنه نيكولاي ستانشيو بعدما هاجمه الإعلام المحلي لاختياره اللعب لأهلي جدة في يناير الماضي.

وقال سوموديكا بحسب "تيليكوم سبورت" الرومانية: المستوى في الدوري السعودي أقوى بـ7 مرات من الروماني، وستانشيو يلعب خلف مهاجمين يبلغ سعرهما معا قرابة 20 مليون يورو وهم السوري عمر السومة ودجانيني مهاجم الرأس الأخضر.

وأضاف سوموديكا: ستانشيو هو لاعب ذو قيمة فنية عالية، لا يعجبني كثيرا، ولكنه يحمل الرقم "10" في المنتخب الروماني، وأيضا لعب لنادي ستيوا بوخارست العريق، وهو الآن لاعب لأهلي جدة في السعودية.

ودرب سوموديكا صانع الألعاب الروماني عندما أشرف على لنادي فاسلوي، واستطاع خلالها الفريق التعادل مع إنتر ميلان بهدفين لمثلهما في ملعب الأخير، خلال بطولة الدوري الأوروبي من موسم 2012 – 2013.

وقدم المدرب الروماني للشباب في الصيف الماضي قادما من قيصري سبور التركي، وساهم في إعادة الشباب إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري، بعد غياب النادي عنها منذ موسم 2013 – 2014، كما أن الشباب يملك أقوى خط دفاع في الدوري بحسب الأرقام في موسم سوموديكا الأول.