عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

سوموديكا: الدوري السعودي أقوى من الروماني "7 مرات"

المصدر: دبي - أحمد المصعبي
ستانشيو برفقة السومة ودجانيني والذي امتدحهم سوموديكا
رابط مختصر

دافع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، عن مواطنه نيكولاي ستانشيو بعدما هاجمه الإعلام المحلي لاختياره اللعب لأهلي جدة في يناير الماضي.

وقال سوموديكا بحسب "تيليكوم سبورت" الرومانية: المستوى في الدوري السعودي أقوى بـ7 مرات من الروماني، وستانشيو يلعب خلف مهاجمين يبلغ سعرهما معا قرابة 20 مليون يورو وهم السوري عمر السومة ودجانيني مهاجم الرأس الأخضر.

ضوئية من موقع تيليكوم سبورت ضوئية من موقع تيليكوم سبورت

وأضاف سوموديكا: ستانشيو هو لاعب ذو قيمة فنية عالية، لا يعجبني كثيرا، ولكنه يحمل الرقم "10" في المنتخب الروماني، وأيضا لعب لنادي ستيوا بوخارست العريق، وهو الآن لاعب لأهلي جدة في السعودية.

ودرب سوموديكا صانع الألعاب الروماني عندما أشرف على لنادي فاسلوي، واستطاع خلالها الفريق التعادل مع إنتر ميلان بهدفين لمثلهما في ملعب الأخير، خلال بطولة الدوري الأوروبي من موسم 2012 – 2013.

هدف ستانشيو مع فاسلوي أمام إنتر ميلان هدف ستانشيو مع فاسلوي أمام إنتر ميلان

وقدم المدرب الروماني للشباب في الصيف الماضي قادما من قيصري سبور التركي، وساهم في إعادة الشباب إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري، بعد غياب النادي عنها منذ موسم 2013 – 2014، كما أن الشباب يملك أقوى خط دفاع في الدوري بحسب الأرقام في موسم سوموديكا الأول.

كلمات دالّة

#الشباب, #ستانشيو, #سوموديكا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر