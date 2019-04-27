اتحاد جدة يضرب النصر برباعية ويبلغ نهائي كأس الملك

حجز اتحاد جدة مقعده في نهائي كأس الملك للموسم الثاني على التوالي عقب فوزه على ضيفه النصر 4-2 في مباراة مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وبدأت المباراة بهجومٍ نصراوي كاد أن يثمر عن هدف السبق بعدما أضاع مهاجمه النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله المدافع عمر هوساوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج المرمى.





وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى، إلا أنه فضل تمريرها لزميله أحمد موسى والذي وجد في طريقه المدافع مروان دا كوستا الذي أبعدها.

وعند الدقيقة 44 المهاجم الصربي ألكسندر بيتروفيتش مهاجم الاتحاد من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الايفواري سيكو سانوغو بقدمه في شباك الحارس براد جونز.

وفي الشوط الثاني بدأ النصر مشوار البحث عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة من زميله أحمد موسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع المغربي مروان دا كوستا الذي اعترض طريقها.

وعند الدقيقة 60 نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله مروان دا كوستا ليواجه المرمى ويراوغ الحارس جونز ويضع الكرة في الشباك.



ورد النصر سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 66 حينما نجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي خطف الكرة من مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وكثف النصر هجومه ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء.

وكاد الاتحاد أن يسجل هدف الفوز سريعاً بعدما سدد لاعبه غاري رودريغيز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الاسترالي جونز.

ورد النصر سريعاً وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، ليعلن الالماني بريتش فيلكس حكم المباراة نهاية الشوط الثاني، ليتجه الفريقان للأشواط الاضافية.





وعند الدقيقة 95 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله غاري رودريغيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في الشباك.

وفي الشوط الثاني الاضافي واصل الاتحاد أفضليته ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 107 حينما تلقى تمريرة من زميله سانوغو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه غاري رودريغيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله جابر عيسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وسيلتقي الاتحاد أمام التعاون على نهائي كأس الملك يوم الخميس المقبل على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.