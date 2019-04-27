العتيبي يتولى تدريب الفيصلي في مباراتي الأهلي والتعاون

كلفت إدارة الفيصلي مساعد المدرب الحميدي العتيبي بتدريب الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي بعد رحيل المدرب البرازيلي تشاموسكا إلى الهلال لتدريبه حتى نهاية الموسم.

ووافقت إدارة الفيصلي على إعارة المدرب تشاموسكا إلى الهلال لخلافة الكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الأزرق أمام التعاون في نصف نهائي كأس الملك بخمسة أهداف دون مقابل.

وسيقود العتيبي الفيصلي في مباراتين فقط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام أهلي جدة والتعاون، علماً أن الفريق يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.