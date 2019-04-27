بيدرو يكشف سر "الخماسية".. وجماهير الهلال تطالب بإقالة زوران

أكد البرتغالي إيمانويل بيدرو، مدرب التعاون، أن سر الفوز على الهلال بخمسة أهداف نظيفة، هو احترام المنافس وتنفيذ اللاعبين للأدوار المطلوبة.

وتأهل التعاون إلى نهائي كأس الملك، بعد فوزه على الهلال 5-0 في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة.

وقال بيدور في مقابلة مع "العربية" بعد اللقاء: احترمنا المنافس ووضعنا الخطة مناسبة للفوز عليه، وأمامنا مباراة مع الهلال يوم الاثنين المقبل ونسعى للفوز فيها.

وأضاف: لعبنا المباراة من أجل الوصول إلى النهائي، ونجحنا في رد الجميل إلى الجماهير التي ساندتنا، والآن يجب أن نفتح ملف النهائي.

وذكر الكاميروني توامبا، مهاجم التعاون، أن المدرب بيدرو يعتمد على جميع اللاعبين ويعمل دوما على تجهيزهم لجميع المباريات، وأردف: رأى المدرب أن اتواجد على دكة البدلاء، ومن المهم بالنسبة لي أن أساعد الفريق وألعب دورا مهما متى ما شاركت، والنتيجة جيدة للجميع.

كما حملت جماهير الهلال المدرب الكرواتي زوران ماميتش مسؤولية النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة، وطالبت بإقالة المدرب في أسرع وقت، وصبت جام غضبها على رئيس نادي الهلال.