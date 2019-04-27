فهد المولد: ردنا على النصر كان قاسياً.. وأمرابط لاعب كبير

أكد فهد المولد مهاجم اتحاد جدة، أن رد الفريق كان قاسياً على النصر بعدما أقصوا الأخير من نصف نهائي كأس الملك والفوز عليه إيابا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المولد في لقاء تلفزيوني: كانت مباراة ممتعة واستطعنا الوصول إلى النهائي، الجميع يحب اللعب في المباريات الكبيرة، تركيزنا قادنا للفوز.

وأضاف المولد: ردنا كان قاسيا على النصر، وأرى بأن أمرابط لاعب كبير وأنا معجب به، ولكن لا نخشى أي لاعب، وتركيزنا الآن على النهائي.

وعن استبداله أواخر الشوط الثاني، قال المولد: شعرت بشد عضلي بداية الشوط الثاني واستبدلني سييرا بعدما لم يتحسن الشد، والآن تركيزنا على التعاون.