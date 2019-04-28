الهلال يواجه التعاون بحثاً عن رد الاعتبار.. والنصر يترقب

يسعى الهلال إلى استعادة صدارته ورد اعتباره حينما يستضيف التعاون على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال المباراة وهو يبحث عن رد اعتباره والثأر من التعاون الذي ألحق به هزيمة تاريخية يوم الخميس الماضي حينما اكتسحه 5-صفر، في الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وقررت إدارة الهلال إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق عقب الخسارة من التعاون لتعين البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي ليقود الفريق حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يزج شاموسكا بجميع عناصره الأساسية التي غابت عن لقاء التعاون الماضي، حيث سيكون في مقدمتهم الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الفريق والبرازيلي كارلوس إدواردو والمدافعان محمد البريك وياسر الشهراني والإيطالي جوفينكو.

ويعلم الهلاليون أن تعثرهم في المباراة يعني أن النصر يبقى في الصدارة، مع بقاء جولتين على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها الفريق، وكان آخرها وصوله إلى نهائي كأس الملك عقب فوزه الكاسح على الهلال بخماسية نظيفة.

ويتطلع التعاون لتحقيق نتيجةٍ تبقي حظوظه قائمة في الحصول على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل. وستكون هذه المباراة بروفة قوية للفريق قبل خوضه نهائي كأس الملك يوم الخميس المقبل والذي سيكون أمام اتحاد جدة على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.