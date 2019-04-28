ماذا قال مقيم حكام الاتحاد الآسيوي حول قرارات حكم مباراة الاتحاد والنصر؟

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن جميع قرارات حكم مباراة الاتحاد والنصر في كأس الملك كانت صحيحة، مضيفا بأن الصربي بريوفيتش لم يتداخل في هدف فهد المولد.

وقال الدوخي في مقابلة مع "العربية" حول بعض القرارات الجدلية: لا توجد ركلة جزاء على الإيفواري سانوغو لأن لمسة اليد لم تكن مقصودة، وليس هناك جزائية لفهد المولد على عمر هوساوي، كما أن سانوغو لم يحتك مع حمدالله في اللقطة لذلك لا توجد ركلة جزاء.

وأضاف: بريوفيتش لم يتداخل مع الكرة في هدف فهد المولد والقرار صحيح باحتسابه، كما أن إلغاء هدف غاري رودريغيز صحيح، وركلة الجزاء المحتسبة صحيحة بجانب إنذار أحمد عسيري لاحتكاكه مع حمدالله من دون كرة.