شاموسكا: مباراة التعاون مختلفة عن الكأس.. غوميز: أمامنا 3 نهائيات

أكد البرازيلي، بيركليس شاموسكا، مدرب الهلال المعار من الفيصلي، أن مباراة الفريق يوم الاثنين لن تكون كالتي سبقتها يوم الجمعة في كأس الملك عندما خسر أزرق العاصمة بخماسية نظيفة، مضيفاً أنه يسعى لوضع الخطط المناسبة خلال فترته القصيرة.

وقال شاموسكا في مؤتمره الصحافي الأول منذ قدومه للهلال: سعيد بقيادة أفضل فريق في آسيا وأسعى خلال هذه الفترة القصيرة لوضع الخطة المناسبة قبل مواجهة التعاون، كما نسعى كجهاز فني في الوقت القصير الذي يسبق اللقاء أن نضيف الأفكار التي لدينا مع اللاعبين، وتعد الثلاث مباريات القادمة في الدوري نهائيات، وأنا أعد الجميع بأن اللاعبين سيقاتلون في كل متر من الملعب.

وأضاف: هذ اللقاء يختلف عن اللقاء الماضي كليا، ونسعى أن نقدم مستوى ممتازا ونحقق نتيجة إيجابية.

وقال المهاجم الفرنسي بافتمبي غوميز في المؤتمر: وصلنا إلى المنعطف الأخير من الموسم الذي يعد وقت الحصاد ونسعى أن نحقق أهدافنا التي رسمناها في بداية الموسم، فقد بذلنا جهدا كبيرا ونسعى أن نحقق بطولة الدوري وعلينا التعامل مع المباريات الثلاث المتبقية كنهائيات.

وحول تعثرات الفريق الأخيرة، قال: يختلف وضع الفريق في بداية الموسم عن الوقت الحالي نظير تعرض عدد من لاعبي الفريق لإصابات خلال المنافسات، وأود أن أشكر الجماهير التي وقفت معنا في جميع فترات هذا الموسم ونعمل على إسعادهم في قادم الأيام، فنحن كلاعبين نتشارك مع أي مدرب في تحمل المسؤولية ونأمل أن نحقق نتائج متميزة مع المدرب الجديد.

واختتم أن طموحه هو الفوز بالألقاب مع الهلال وقال: طموحي في كل مرة أرتدي فيها قميص الهلال إسعاد الجماهير عبر الاجتهاد والعمل ونحن كلاعبين تعاهدنا على تحقيق هدفنا، وأسعى منذ قدومي إلى الهلال إلى تحضير نفسي بدنيا وذهنيا لتقديم المستوى المنشود وعلينا التكاتف جميعا كعائلة لتحقيق الهدف.