التعاون يكرر فوزه على الهلال.. ويقرب النصر من الدوري

وجه التعاون ضربة موجعة أخرى للهلال على ملعبه ووسط جماهيره، وتغلب عليه 2 - صفر يوم الاثنين في مباراتهما بالمرحلة الثامنة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمؤجلة من 19 أبريل الجاري، ومنح النصر صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال.

وكان التعاون قد وجه صدمة للهلال وجماهيره يوم الجمعة الماضي عندما تغلب عليه 5 - صفر على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليطيح به من البطولة.

وعلى الملعب نفسه، أخفق الهلال في الثأر لتلك الهزيمة، حيث حسم التعاون مباراة يوم الاثنين بثنائية نظيفة سجلها ليندر تاوامبا وهيلدون أوغوستو في الدقيقتين 65 و69.

ورفع التعاون رصيده بذلك إلى 52 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف النصر المتصدر، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.