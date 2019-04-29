توامبا: "المدرب" سبب الفوز على الهلال للمرة الثانية

أكد الكاميروني ليندر توامبا، مهاجم التعاون، أن البرتغالي إيمانيول بيدرو مدرب الفريق لعب دورا هاما في تفوق التعاون على الهلال في مباراتين متتاليتين.

وفاز التعاون على الهلال، يوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين دون مقابل، وكان قد تأهل إلى نهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الهلال 5-0.

وقال توامبا في لقاء تلفزيوني بعد اللقاء: المواجهة كانت صعبة للغاية، وتحضيراتنا كانت جيدة بعد فوزنا في المباراة السابقة، وهدفنا أن نقاتل من أجل التواجد في المراكز الأولى بترتيب المسابقة.

وأضاف: من الصعب أن تواجه الهلال في مباراتين متتاليتين، ولكن المدرب بيدرو نجح في إدارة الموقف، وكنا بحاجة إلى المحافظة على طاقة اللاعبين للظهور بشكل جيد، ونجحنا بفضل أسلوب المدرب.

وأكد توامبا "29 عاما" أن الفريق يدخل مواجهته المقبلة أمام اتحاد جدة بكل قوة من أجل الفوز بكأس الملك يوم الخميس.