قلق في المغرب من تفاقم إصابة أمرابط قبل أمم إفريقيا

أبدت وسائل الإعلام المغربية قلقها من تفاقم إصابة الدولي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، بعدما أكد اللاعب في تصريحات تلفزيونية أنه غامر باللعب أمام الاتحاد.

وتفاقمت إصابة أمرابط "32 عاما" عقب مشاركته في اللقاء الذي خسره فريقه أمام الاتحاد 4-2، يوم السبت، ضمن نصف نهائي كأس الملك.

وقال أمرابط بعد اللقاء في تصريح تلفزيوني: إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرا باللعب والآن أحتاج الراحة لأسبوعين.

وسلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على إصابة أمرابط، في ظل اقتراب منافسات كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر أن تقام في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويتواجد المنتخب المغربي على رأس المجموعة الرابعة بجانب ساحل الحاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وأشار موقع "اليوم 24" إلى أن طبيب المنتخب المغربي سيتواصل مع الطاقم الطبي لنادي النصر، من أجل معرفة طبيعة إصابة أمرابط وخطورتها قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وعلقت صحيفة "المنتخب" على إصابة أمرابط، قائلة: سيضطر نور الدين أمرابط للعودة إلى عيادة نادي النصر مرة أخرى، وربما يعرض حالته على طبيب مختص آخر، وقد تكلفه هذه الإصابة في العضلة الخلفية الكثير من الوقت، لاسيما أنه لم يتعافَ منها، وهو ما قد يهدد مشاركته مع "أسود الأطلس" في نهائيات أمم إفريقيا.

وكانت وسائل الإعلام المغربية أشارت مطلع أبريل الجاري، إلى أن الجامعة الملكية المغربية والفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل حماية اللاعب وعدم تفاقم إصابته إذا ما شارك مع النصر قبل تعافيه، خوفا من غيابه عن البطولة القارية، وهو الأمر الذي نفاه رينارد عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مؤكدا على أن علاقته بنادي النصر ونور الدين أمرابط جيدة، وأنه لا يعتزم التوجه إلى "فيفا"، واصفا التقارير الصحافية بالإشاعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنتخب.

ونقل موقع "أسود الأطلس" يوم الاثنين، خبرا من صحيفة "الصباح" المغربية، التي ذكرت أن الجامعة الملكية المغربية ستتواصل مع نادي النصر، للحصول على تقرير كامل عن إصابة أمرابط، وأضاف: حرص البرتغالي روي فيتوريا على الدفع بأمرابط في التشكيلة الأساسية رغم إصابته، والقرار لم ينل إعجاب الجامعة الملكية المغربية، وسيحتاج اللاعب إلى فترة راحة جديدة، على أمل التعافي من إصابته واللحاق بكأس الأمم الإفريقية.

وأصيب أمرابط في مباراة النصر أمام الرائد بالدوري في 4 أبريل الماضي، وغادر بعدها إلى البرتغال للاطمئنان على إصابته العضلية، قبل أن يعود وينخرط في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وشارك لأول مرة يوم السبت الماضي.