أهلي جدة يعلن تعاقده مع سلطان مندش

وقعت إدارة الأهلي برئاسة المكلف عبدالله بترجي عقداً احترافياً مع سلطان مندش لاعب الفيصلي يمتد 3 مواسم وذلك ابتداء من الموسم المقبل.

ودخل مندش (24 عاماً) الفترة الحرة من عقده مع الفيصلي في يناير الماضي، ولم يصل مع إدارة النادي المنتمي لمحافظة حرمة إلى اتفاق، لينتقل مجاناً إلى أهلي جدة.

ولعب مندش مع الفيصلي خلال الموسم الجاري 20 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها ثلاثة أهداف، فيما صنع هدفين.

وبدأ مندش مشواره مع كرة القدم عبر نادي الاتحاد، غريم الأهلي التقليدي، قبل أن ينتقل إلى نجران في 2015، بنظام الإعارة، ورحل بعدها بعام إلى الفيصلي.