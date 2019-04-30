اتحاد جدة يوقع مع شركة "s team" لمدة 5 سنوات

أعلن مجلس إدارة اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقد بيع العلامة التجارية للنادي إلى شركة "s team" والتي ستتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها أمام الجماهير عبر المتاجر التي سيتم إنشاؤها، وذلك لمدة 5 سنوات انطلاقاً من الموسم المقبل.

وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي بجدة، بحضور لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب خالد الربيعان الرئيس التنفيذي لشركة "s team".

وقال لؤي ناظر خلال المؤتمر الصحافي: نجحت لجنة الاستثمار والتسويق والمركز الإعلامي في إبراز قيمة نادي الاتحاد كواجهة غنية بالفرص الاستثمارية تكللت بالنجاح عبر توقيع عدد من عقود الرعاية التي حققت عوائد ساهمت في دعم خزينة النادي للصرف على مختلف الأنشطة.

وأضاف: جمهور الاتحاد رفع من قيمة النادي الاستثمارية، بعدما حطم كافة الأرقام في الحضور والتفاعل، وأتمنى أن يوفق الفريق في إسعاد الجماهير بتحقيق أغلى الكؤوس.