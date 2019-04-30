بيدرو إيمانويل: الفوز على الهلال مرتين "إنجاز كبير"

أثنى البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للتعاون على لاعبيه إثر الفوز الثمين الذي حقق على مضيفه الهلال بهدفين يوم الاثنين في المرحلة الثامنة والعشرين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعاون قد وجه صدمة للهلال وجماهيره يوم الجمعة الماضي عندما تغلب عليه 5 -صفر على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليطيح به من البطولة.



وعلى الملعب نفسه، أخفق الهلال في الثأر لتلك الهزيمة، حيث حسم التعاون المباراة بثنائية نظيفة سجلها ليندر تاوامبا وهيلدون في الدقيقتين 65 و69 .

واعتبر إيمانويل أن فوز فريقه مرتين على التوالي أمام الهلال يعد إنجازا كبيرا كان تحقيقه صعبا، وقال: أن تفوز على الهلال في مباراتين متتاليتين، فهذا شيء كبير للغاية، أحب أن أشكر اللاعبين الذين كان لهم الدور الأبرز في الانتصارين.



وأضاف أن التعاون واجه خصما قويا وخاض مباراة غاية في الصعوبة رغم الحصول على دفعة معنوية كبيرة إثر الفوز الكبير بخماسية في مباراة كأس الملك.



واختتم إيمانويل تصريحاته بالإشارة إلى أنه حاول تحقيق أكبر قدر من التوازن على تشكيلة الفريق في المباراة الثانية أمام الهلال، بسبب خوض ثلاث مباريات خلال ستة أيام فقط ما بين الدوري والكأس.