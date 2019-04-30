حمدالله وميسي ودي يونغ يكتسحون جوائز أفضلية الموسم

زاد المغربي عبدالرزاق حمدالله عدد جوائزه الفردية هذا الموسم واحدة ليصل إلى المرة الخامسة التي يحقق بها لقب لاعب الجولة، وينفرد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو ما يفعله ليونيل ميسي في إسبانيا وفرينكي دي يونغ بهولندا.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودية فوز عبدالرزاق حمدالله بجائزة أفضل لاعب في الجولة 28 يوم الثلاثاء، وذلك بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح في المباراة التي انتهت 5-0.



ولم يعرف المهاجم المغربي الذي هز الشباك 29 مرة هذا الموسم، الجائزة إلا بعد مرور 13 جولة وتحديداً عندما أحرز "سوبر هاتريك" في مرمى الرائد منتصف ديسمبر الماضي، وانطلق بعدها ليحقق جائزة الأسبوع في الأسابيع 20، 23، 24 وأخيراً الجولة الثامنة والعشرين.

ويتفوق المهاجم المغربي كذلك على صعيد جائزة لاعب الشهر التي تقدمها رابطة دوري المحترفين، بعدما خطف أفضلية شهر ديسمبر الماضي، وحقق كذلك جائزة شهر مارس الماضي.



وفي الدوري الإسباني الذي تمنح رابطته "لا ليغا" جائزة لاعب الشهر، يتفوق ليونيل ميسي حتى الآن بجائزتين في شهري سبتمبر ومارس، وحصل عليها كذلك زميله لويس سواريز شهر أكتوبر الماضي، وخطفها الفرنسي أنطوان غريزمان شهر ديسمبر الماضي.



ويتساوى في فرنسا كل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ونيكلاس بيبي جناح ليل بعد مرات الحصول على الجائزة الشهرية المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل النجم الفرنسي مبابي على الجائزة شهري أغسطس وفبراير، بينما خطفها الجناح العاجي شهري سبتمبر ويناير من العام الحالي، كما حصل عليها المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الشهر الماضي بعد انتقاله إلى مرسيليا الشهر الماضي.



أما الدوري الإنجليزي فتناوب على الجائزة 8 لاعبين وهم ماني وفان ديك من ليفربول، لوكاس مورا من توتنهام، أوباميانغ مهاجم أرسنال، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلنغ من مانشستر سيتي وإيدن هازارد من تشيلسي

وفي هولندا، حصل النجم الشاب فرينكي دي يونغ على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين هذا الموسم، شهر ديسمبر 2018 وكذلك فبراير الماضي.