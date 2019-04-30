صحيفة إسبانية: خطأ بوتيا سلم الدوري إلى النصر

اهتمت وسائل الإعلام الأوروبية بنتيجة لقاء الهلال والتعاون في منافسات الأسبوع 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاسيما أن فوز التعاون على الهلال، منح النصر صدارة المسابقة وقربه من اللقب.

وذهبت صحيفة "ميغرانتيس دي بالون" المهتمة بشؤون اللاعبين الإسبان في مختلف أنحاء العالم، إلى أن الهلال سقط أمام التعاون وتراجع إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي الذي لم يتبقَّ على نهايته سوى جولتين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: الهلال مع بوتيا وسوريانو سلم الدوري إلى النصر، بعدما شارك المدافع ألبرتو بوتيا طوال زمن المباراة، حيث فشل في مصيدة التسلل بالهدف الأول الذي أحرزه التعاون، كما خسر الكرة في لقطة الهدف الثاني للتعاون.. في حين أن سوريانو شارك لمدة 18 دقيقة في اللقاء.

وواصل التقرير: الهلال لم يعد يعتمد على نفسه لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، حيث سيزور النصر الحزم ويستقبل الباطن، وهما فريقان منغمسان في معركة تجنب الهبوط.

وعنونت صحيفة "نوتيسيا مينتو" البرتغالية خبر فوز التعاون على الهلال للمرة الثانية خلال أيام معدودة بـ "بيدرو إيمانويل يهزم الهلال ويساعد روي فيتوريا".

وأضافت: كان الهلال أمام فرصة سانحة لاقتناص صدارة الدوري السعودي، يوم الاثنين، لكنه تلقى هزيمة على أرضه أمام التعاون بنتيجة 2-0، ونجح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في تحقيق الفوز على الهلال للمرة الثانية، بعدما أخرجه من نصف نهائي الكأس، وهذه المرة منح صدارة الدوري إلى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، والذي بات قريبا من الفوز بلقب المسابقة مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.