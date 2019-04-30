نائب رئيس الهلال يستقيل من منصبه بعد خسارة التعاون

أعلن فهد الراشد نائب رئيس الهلال استقالته من منصبه عقب ساعات من الخسارة أمام التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أبقت النصر في الصدارة على حساب الهلال.

وكرر التعاون فوزه على الهلال للمرة الثانية في غضون 3 أيام، عندما هزمه دورياً بهدفي توامبا وهيلدون في الجولة 28 من المسابقة.

وكتب الراشد عبر حسابه في "تويتر": أقدم اعتذاري للجمهور وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال.

وزاد: ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا، وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه.

وتولى الراشد منصبه مطلع الموسم الجاري عقب تكليف الأمير محمد بن فيصل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.