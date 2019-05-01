الحربي: انتظرنا الإعلان الرسمي.. وأبو نخاع: سنتأهل

أوضح عبدالعالي الحربي، نائب رئيس نادي أبها، أنهم كانوا على علم بحسابات التأهل إلى دوري المحترفين، لكنهم انتظروا الإعلان الرسمي من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتأهل أبها إلى دوري المحترفين كأول الأندية التي صعدت من مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتأخر إعلان التأهل الرسمي إلى ساعات بعد لقاء يوم الثلاثاء أمام النجوم 2-2.

وقال الحربي في مداخلة مع برنامج "في المرمى": لم نكن نريد الاستعجال في الإعلان عن التأهل، وأردنا انتظار الرابطة، وكنا واثقين من مسألة تأهلنا وباركنا لأنفسنا بعد نهاية المباراة، ولكن فضلنا الانتظار حتى يتم الإعلان بشكل رسمي.

وأكد أن فريق أبها يطمح لمواصلة الانتصارات في المباريات الثلاث المتبقية وذلك من أجل المحافظة على صدارة ترتيب دوري الأولى.

وذكر صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، أن فريقه لم يتمكن من حسم تأهله، يوم الثلاثاء، بعد خسارته أمام الكوكب بهدف دون مقابل، وقال: لم يحالف التوفيق اللاعبين ولم يكونوا في أفضل حالاتهم، وفقدنا التركيز جراء الإصابات والتبديلات الاضطرارية، ولكن حظوظنا كبيرة في التأهل على الرغم من صعوبة المباريات المقبلة.