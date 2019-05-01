النصر والهلال أمام أرقام قياسية جديدة

كسر النصر الرقم القياسي لعدد نقاطه بنيله حتى الآن 64 نقطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتاج لفوز واحد ليتجاوز رقم الهلال في موسم 2016-2017، عندما جمع الهلال 66 نقطة.

وكان أعلى رقم هجومي لفريق في الدوري في موسم 2016-2017، عندما سجل الهلال 63 هدفا لكن النصر تجاوزه الموسم الحالي مسجلا 64 هدفا حتى الآن مع بقاء جولتين، ولدى الهلال فرصة لكسره كذلك بعدما سجل 62 هدفا، ولكل من الأهلي والتعاون 59 هدفا.

ويعتبر الهلال في موسم 2016-2017 أكثر من وصل لخانة الانتصارات في 21 مباراة، وفي الموسم الحالي لدى النصر مباراتان لكسره، بعدما حقق 20 فوزا، والهلال أيضا قادر على معادلة رقمه السابق في حال فوزه في آخر لقاءين، لاسيما أنه يملك 19 فوزا.

وانحصر سباق الهدافين بين ثلاثة لاعبين، حيث يتربع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، على صدارة الجدول بتسعة وعشرين هدفا "أقل بأربعة أهداف عن الرقم القياسي المسجل في قائمة هدافي الدوري برصيد ثلاثة وثلاثين هدفا أحرزها حمزة إدريس عام ألفين"، ويحل مهاجم التعاون توامبا ثانيا بعشرين هدفا، أما عن مهاجم الهلال الفرنسي غوميز اكتفى بالتسجيل في مرمى الحزم في آخر أربع مباريات ليتجمد رصيده عند تسعة عشر هدفا.

ويتواجد أفضل هداف سعودي في المركز السادس على مستوى الدوري بأربعة عشر هدفا سجلها لاعب الرائد صالح الشهري.



واقترب نور الدين أمرابط لاعب النصر من تحطيم الرقم السابق للسوري جهاد الحسين لاعب التعاون الذي يحتفظ بلقب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بصناعته لثلاثة عشر هدفا، اللاعب المغربي هو الأفضل في الصناعة حتى الجولة الثامنة والعشرين برصيد عشر تمريرات، يليه زميله حمد الله بفارق صناعة هداف واحد.

وشارك ثلاثة لاعبين فقط في ثمانٍ وعشرين مباراة بشكل كامل، ويتصدرهم لاعب الفتح ماكسيم كوفال بعدد دقائق اللعب البالغة "2747"، يليه من الحزم مليك عسلة بفارق سبع دقائق "2740" وثالثا لاعب النصر جوليانو "2733".

وشهدت نسخة هذا الموسم رحيل واحد وعشرين مدربا منذ أغسطس الماضي، آخرهم الكرواتي زوران ماميتش، وسجلت النسخة الحالية أفضل حضور جماهيري في تاريخ البطولة متجاوزة الرقم الذي شهدته نسخة 2014-2015 والذي بلغ مليونا وست مئة وأربعة وستين ألف مشجع.