بعثة الأخضر تصل النمسا استعداداً لمونديال الشباب

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا يوم الثلاثاء إلى مدينة باد فالترسدورف النمساوية استعدادًا لبدء المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وتأتي المرحلة الرابعة على فترتين، تمتد الفترة الأولى التي ستقام في النمسا حتى الخامس عشر من شهر مايو المقبل تتخللها عدد من المباريات التجريبية، في حين تليها الفترة الثانية التي تتضمن المغادرة إلى لشبونة لخوض لقاء تجريبي ضد منتخب البرتغال، قبيل السفر إلى بولندا استعدادًا لبدء منافسات المونديال.

واستدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي "23" لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: عبدالرحمن الشمري، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (النصر)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومحمد منصور ملي، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي ( الهلال)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي (الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (الأهلي).

ويُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الـ23 من شهر مايو المقبل.